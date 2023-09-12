Малафеев: нужно поддерживать жизнь сборной и готовиться к возвращению в мировой футбол

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Катаром, который пройдёт сегодня, 12 сентября.
«Всегда отталкиваюсь от свободного времени. Если будет время, то гляну. Обычно смотрим футбол вместе с сыном. Особенно любим разбирать тактические действия вратарей.
Считаю, что в принципе к любым играм с любой сборной нужно подходить серьёзно и с максимальными задачами. К тому же я бы не недооценивал сборную Катара, команда приобрела опыт в матчах домашнего чемпионата мира, во внутреннем чемпионате с приходом звёздных футболистов растёт конкуренция. В конце концов, для сборной России ввиду санкций каждый матч важен.
Валерий Георгиевич — высококвалифицированный специалист, который ни при каких обстоятельствах не снимал и не снимет с себя ответственности за то, что он делает. Большинство из нас живёт с мыслями о том, что рано или поздно наша сборная вернётся в мировой футбол, и к этому моменту мы все должны быть к этому готовы. Иначе для чего проделывать такой большой объём работы? Одна из главных задач — поддерживать жизнь сборной и готовиться к такому моменту», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».
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