Алана Мамаева: ну надо же, удивил Павел, перевёл алименты с выигрыша в шоу. Браво!

Алана Мамаева, бывшая супруга футболиста сборной России Павла Мамаева, опубликовала скриншот экрана телефона, на котором запечатлено получение денежного перевода от экс-игрока.

«Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему три миллиона, а он решил перевести алименты с выигрыша! Браво!» — подписала скриншот Алана Мамаева.

Накануне Мамаев стал победителем первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае» и стал обладателем главного приза — 10 млн рублей. Бывший игрок сделал перевод на сумму 1 млн 450 тысяч рублей.

Напомним, у Мамаева был долг по алиментам на их общую с Аланой дочь Алису, который составлял более 1 млн рублей. За неуплату алиментов футболисту запретили выезжать за границу.

Павлу 34 года. За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.