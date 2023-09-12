Алана Мамаева: ну надо же, удивил Павел, перевёл алименты с выигрыша в шоу. Браво!

Алана Мамаева, бывшая супруга футболиста сборной России Павла Мамаева, опубликовала скриншот экрана телефона, на котором запечатлено получение денежного перевода от экс-игрока.
«Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему три миллиона, а он решил перевести алименты с выигрыша! Браво!» — подписала скриншот Алана Мамаева.
Накануне Мамаев стал победителем первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае» и стал обладателем главного приза — 10 млн рублей. Бывший игрок сделал перевод на сумму 1 млн 450 тысяч рублей.
Напомним, у Мамаева был долг по алиментам на их общую с Аланой дочь Алису, который составлял более 1 млн рублей. За неуплату алиментов футболисту запретили выезжать за границу.
Павлу 34 года. За сборную России он провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.
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