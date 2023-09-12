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«Разрезал торт саблей». Сборная России показала, как поздравила Баринова с днём рождения

Сборная России показала, как поздравила полузащитника команды Дмитрия Баринова с днём рождения. Футболисту исполнилось 27 лет.

«Погасил свечи, загадал желание и… разрезал торт саблей. Завершаем день тёплым видео о том, как Дмитрия Баринова поздравили с днём рождения в Катаре», — написано в телеграм-канале сборной России.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Валерий Карпин взял с собой 25 футболистов в Катар.

12 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с Катаром. Встреча состоится в Аль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб», начало игры — в 18:15 мск.

11 сентября сборная России, которая не поехала в Катар, уступила олимпийской команде Египта со счётом 1:2. 7 сентября национальная команда сыграла вничью со сборной Египта U23.