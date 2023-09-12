«Динамо» сделало предложение «Гремио» по защитнику Марлону в размере € 5 млн

«Крузейро» получил официальное предложение от московского «Динамо» по трансферу бразильского защитника Марлона.

Как сообщает Itatiaia, «Динамо» готово заплатить за 26-летнего футболиста € 5 млн.

В нынешнем сезоне на счету Марлона 25 матчей в бразильской Серии А, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ранее футболист выступал за турецкие «Анкарагюджю» и «Трабзонспор», а также за португальскую «Боавишту».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в € 4 млн. Его контракт с «Крузейро» действует до конца 2025 года.

Команда Марцела Лички располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 14 очков.