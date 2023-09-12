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Главный тренер сборной Украины высказался о предстоящем матче с Италией в отборе ЧЕ-2024

Главный тренер сборной Украины высказался о предстоящем матче с Италией в отборе ЧЕ-2024
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем матче шестого тура отборочного этапа ЧЕ-2024 со сборной Италии.

«Я знаю, как будет играть сборная Италии. Игроки понимают, что это очень важный матч для сборной Италии, но это очень важная игра для нас. Я всегда говорю игрокам: «Перед матчем мы должны уважать соперника, но должны сосредоточиться на своей игре». Если завтра мы не покажем свою игру, то будет трудно. Понимаем, сколь важна эта игра для Италии, но мы должны думать о себе. Сборная Италии – топ-команда, поэтому мы ее и не побеждали», — приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

Матч сборной Украины с Италией состоится 12 сентября, начало – 21:45 мск. Встреча пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

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