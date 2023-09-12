Гризманн объяснил решение игроков, которые продолжили карьеру в Саудовской Аравии
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Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оценил решение многих футболистов продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
«Понимаю тех, кто едет в Саудовскую Аравию – мы говорим о невероятных суммах. Даже если зарабатываем много денег, некоторые хотят обеспечить своих детей и внуков, я считаю это нормальным. Они будут обязаны играть хорошо, показать там весь свой талант и выиграть чемпионат.
Удастся ли меня убедить туда перейти? У меня семья, трое детей. Это нелёгкое решение. Но вы знаете, МЛС остается моей целью», — приводит слова Гризманна RMC Sport.
Контракт Гризманна с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
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