Гризманн объяснил решение игроков, которые продолжили карьеру в Саудовской Аравии

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оценил решение многих футболистов продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Понимаю тех, кто едет в Саудовскую Аравию – мы говорим о невероятных суммах. Даже если зарабатываем много денег, некоторые хотят обеспечить своих детей и внуков, я считаю это нормальным. Они будут обязаны играть хорошо, показать там весь свой талант и выиграть чемпионат.

Удастся ли меня убедить туда перейти? У меня семья, трое детей. Это нелёгкое решение. Но вы знаете, МЛС остается моей целью», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

Контракт Гризманна с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.