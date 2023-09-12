Мартинес о самой крупной победе сборной Португалии: команда может выигрывать без Роналду
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об отсутствии Криштиану Роналду в матче с Люксембургом (9:0) в отборе ЧЕ-2024.
«Без Роналду команда выступает лучше? Нет. Криштиану – очень важная часть этой команды, Пепе тоже. У них заразительный уровень и трудолюбие, и они придают нашей команде большую ценность. Нам нужно давать возможности, и Гонсалу Рамосу и Жоте, чтобы они показали, на что они способны. У Роналду есть опыт и особый образ жизни, нам не нужно сомневаться или сравнивать. Эта команда готова побеждать и без Криштиану», — приводит слова Мартинеса O Jogo.
Ранее сообщалось, что Португалия в матче с Люксембургом одержала свою самую крупную победу в истории.
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