Станислав Черчесов высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Арсен — хороший футболист, уехал в хорошую лигу. Дай бог, чтобы у него все сложилось. Это важно. Конечно, он потянет по уровню», — приводит слова Черчесова ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатил за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. После этого было объявлено о переезде Арсена в Испанию.
На данный момент Арсен дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался.
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