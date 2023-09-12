Мойзес оценил уровень игры новичка ЦСКА Келлвена

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о переходе бразильского футболиста Келлвена в стан московского клуба.

«Очень хорошо, что Келлвен с нами. Признаюсь, следил за ходом переговоров, очень надеялся, что они увенчаются успехом. Я играл против Келлвена в Бразилии, он всегда держал высокий уровень. Нет сомнений, что ЦСКА получил качественного футболиста, который очень поможет команде.

Вы могли наблюдать, как легко он вписался в команду. Мы с Виллианом Рошей помогаем ему адаптироваться, хотя есть ощущение, что в этом нет никакой надобности — Келлвен уже стал своим в коллективе. Открытый, коммуникабельный парень, отлично со всеми общается», — сказал Мойзес в интервью на YouTube-канале «Bobsoccer Bob».

22-летний Келлвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года, с которым в сезоне-2020/2021 выиграл Южноамериканский кубок. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 7 млн.