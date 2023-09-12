Эквадорский нападающий продолжит карьеру в России, он уже прилетел в страну
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Эквадорский нападающий Алехандро Кабеса продолжит карьеру в чемпионате России, сообщает Ole.
По данным источника, футболист уже находится в России и проходит медицинское обследование. Однако, на данный момент неизвестно, в какой клуб перейдёт футболист и какие условия сделки.
Отмечается, более подробная информация появится в ближайшие часы.
На данный момент Кабеса является футболистом «Эмелека». 26-летний форвард перешёл в клуб в 2022 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 900 млн.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и три результативные передачи.
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