Эквадорский нападающий продолжит карьеру в России, он уже прилетел в страну

Эквадорский нападающий Алехандро Кабеса продолжит карьеру в чемпионате России, сообщает Ole.

По данным источника, футболист уже находится в России и проходит медицинское обследование. Однако, на данный момент неизвестно, в какой клуб перейдёт футболист и какие условия сделки.

Отмечается, более подробная информация появится в ближайшие часы.

На данный момент Кабеса является футболистом «Эмелека». 26-летний форвард перешёл в клуб в 2022 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 900 млн.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и три результативные передачи.