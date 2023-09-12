Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» определился с альтернативой, если клубу не удастся подписать Килиана Мбаппе

«Реал» определился с альтернативой, если клубу не удастся подписать Килиана Мбаппе
Комментарии

Руководство мадридского «Реала» определилось с альтернативой нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Как сообщает Sky Sports, «Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса на случай того, если подписать Мбаппе не удастся.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 49 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Материалы по теме
«Реал» заинтересован в покупке форварда «Фейеноорда» после неудачи с Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android