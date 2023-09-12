«Реал» определился с альтернативой, если клубу не удастся подписать Килиана Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» определилось с альтернативой нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Как сообщает Sky Sports, «Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса на случай того, если подписать Мбаппе не удастся.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 49 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.