Дмитрий Баринов рассказал, в каком случае будет доволен своей игровой карьерой
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопрос, в каком случае будет доволен своей игровой карьерой.
«Буду доволен карьерой, если удастся выиграть трофей с «Локомотивом», поиграть в Лиге чемпионов и сыграть со сборной на официальном турнире», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Баринов, выступающий за основную команду «Локомотива» с 2015 года, является капитаном московского клуба. Соглашение между сторонами действует до 2026 года.
За «Локомотив» Баринов провёл 192 матча, в которых забил девять мячей и отдал 13 голевых передач. Вместе с командой Дмитрий стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка страны, а также победителем Суперкубка.
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