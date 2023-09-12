Дмитрий Баринов рассказал, в каком случае будет доволен своей игровой карьерой

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов ответил на вопрос, в каком случае будет доволен своей игровой карьерой.

«Буду доволен карьерой, если удастся выиграть трофей с «Локомотивом», поиграть в Лиге чемпионов и сыграть со сборной на официальном турнире», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Баринов, выступающий за основную команду «Локомотива» с 2015 года, является капитаном московского клуба. Соглашение между сторонами действует до 2026 года.

За «Локомотив» Баринов провёл 192 матча, в которых забил девять мячей и отдал 13 голевых передач. Вместе с командой Дмитрий стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка страны, а также победителем Суперкубка.