Лучано Спаллетти сравнил сборные Украины и Северной Македонии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Украины в шестом туре отбора ЧЕ-2024.
«Сборная Украины? Это более организованная команда, чем македонцы. Украинцы имеют четкое представление о том, на каких позициях следует владеть мячом. Думаю, они постараются строить свои действия на быстрых контратаках. Просто посмотрите на гол, который они забили в ворота Англии. Мы должны удерживать мяч, чтобы открыть узкую дверь в их защите», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УАФ.
Напомним, в предыдущем матче сборная Италии сыграла вничью с Северной Македонией (1:1). Сборная Украины, в свою очередь, расписала мировую с Англией (1:1).
Матч сборной Украины с Италией состоится 12 сентября, начало – 21:45 мск.
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