Усман Дембеле: «ПСЖ» – лучшая команда, в которой я играл

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле поделился впечатлениями от выступлений за парижский клуб.

«Думаю, что это самая лучшая команда, в которой я играл. У «ПСЖ» есть очень качественные игроки на всех позициях, выступающих в лучших сборных мира. Есть большая конкуренция, но это хорошо, и это толкает всех поднимать свой уровень на максимум. Я должен сделать шаг вперёд, быть эффективным, забивать голы», – приводит слова Дембеле Téléfoot.

Напомним, Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» этим летом за € 50,4 млн. При этом в июне французский футболист заявлял, что не намерен покидать каталонский клуб.

В прошлом сезоне за «Барселону» Дембеле провёл 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.