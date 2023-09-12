Усман Дембеле: «ПСЖ» – лучшая команда, в которой я играл
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Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле поделился впечатлениями от выступлений за парижский клуб.
«Думаю, что это самая лучшая команда, в которой я играл. У «ПСЖ» есть очень качественные игроки на всех позициях, выступающих в лучших сборных мира. Есть большая конкуренция, но это хорошо, и это толкает всех поднимать свой уровень на максимум. Я должен сделать шаг вперёд, быть эффективным, забивать голы», – приводит слова Дембеле Téléfoot.
Напомним, Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» этим летом за € 50,4 млн. При этом в июне французский футболист заявлял, что не намерен покидать каталонский клуб.
В прошлом сезоне за «Барселону» Дембеле провёл 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.
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