Жозеп Клотет прокомментировал победу «Торпедо» над «Акроном»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о победе своей команды в матче Первой лиги над «Акроном». Игра завершилась со счётом 1:0.

«В начале игры мы удивили «Акрон» тем, что играли широко и много подавали в штрафную. Мы знали, что они плохо обороняются при подачах в штрафную — это их слабость. Но после 15-й минуты соперник адаптировался — они стали компактнее действовать в штрафной, и мы не могли больше так играть. Наша идея состояла в том, чтобы играть через фланги, подавать в штрафную, гнуть свою линию. В оставшейся части первого тайма было много игры через центр у обеих команд. Хватало ошибок. Но интенсивность игры была высокой. Для нас было нелегко продолжать хладнокровно доводить мяч до флангов и подавать оттуда.

В перерыве мы напомнили ребятам, что нужно продолжать придерживаться нашей тактики: подавать мяч в штрафную, особенно, когда Юзепчук или Манелов там находятся. Они должны были переходить туда, когда подача шла с противоположного фланга. Первые 10-15 минут второго тайма — мы действовали плохо. Защитная линия опустилась слишком низко. Затем мы подняли линию обороны выше, и стало проще играть. Команда продолжала придерживаться плана на игру и была вознаграждена. Хорошо, что получилось сыграть «на ноль»: было несколько опасных моментов, но Бабурин смог хладнокровно сыграть в этих эпизодах и сохранил наши ворота в неприкосновенности», – приводит слова Клотета пресс-служба столичного клуба.