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«Я кого-то хоть раз унизил?» Наставник сборной Армении Петраков обратился к журналистам

«Я кого-то хоть раз унизил?» Наставник сборной Армении Петраков обратился к журналистам
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Главный тренер сборной Армении Александр Петраков обратился к местным журналистам после домашнего поражения от Хорватии (0:1) в отборе к Евро-2024.

«Знаете, какая у меня к вам будет просьба откровенная? Я приехал сюда в январе, да? Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел кого-нибудь? Мне просто это неприятно. Скажите откровенно. Я кого-то унизил, обидел? Хотя бы раз? Скажите. Есть претензии?

Нет? За это спасибо. А то мне пишут, говорят, что я обижаю вас здесь, веду себя безобразно. Мне кажется, что я отвечаю вам на вопросы как могу, искренне», — сказал Петраков на пресс-конференции.

Напомним, украинец Александр Петраков ранее работал главным тренером национальной команды своей страны. До этого тренировал юношеские сборные.

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