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Лучано Спаллетти: некоторые тренеры клубов не подняли трубки на мои звонки

Лучано Спаллетти: некоторые тренеры клубов не подняли трубки на мои звонки
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с Украиной в отборе Евро-2024.

«Доннарумма выйдет в старте. На «Сан-Сиро» ему не простили его поступок, потому что он вундеркинд, торопивший процесс. Нормально совершать ошибки, но таланты должны уважать свои качества, иначе это становится высокомерием.

Я не мог вызвать всех футболистов, но некоторых смог. Звонил и Верратти, но не думаю, что его ответ был «нет». Напротив, он сказал, что рад, что я ему позвонил, Бонуччи сказал то же самое. Несмотря на все трудности, они хотят помочь сборной. Вот что они сказали.

Пытался поговорить с некоторыми тренерами клубов. С некоторыми удалось поговорить, другие не брали трубку, возможно у них нет моего номера. Хочу привлечь всех. Приоритет – квалификация на Евро.

Мне нечего требовать от фанатов на «Сан-Сиро». Мы должны заслужить их поддержку. Смотрел некоторые матчи Италии на «Сан-Сиро» – здесь всегда поддерживали команду. Мы должны это заработать, но фанаты всегда вносили свою лепту – заранее им спасибо», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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