Фёллер: у Германии есть очень креативные, скоростные игроки, способные успешно выступать
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Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер оценил перспективы национальной команды. У бундестим четыре поражения и одна ничья в пяти последних матчах.
«Мы не вышли из группы на двух последних чемпионатах мира. Очевидно, что-то не так. Но у нас по-прежнему есть очень креативные, скоростные игроки, способные успешно выступить на Евро в следующем году.
Конечно, основным фаворитом будет Франция. Моя задача – сделать так, чтобы мы были в числе пяти-восьми команд, способных побороться с ней», – приводит слова Фёллера Bayern & Germany.
Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Также отправлены в отставку его помощники: Маркус Зорг и Данни Рёль.
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