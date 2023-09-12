Вячеслав Колосков: поражение от Египта — не позор, у нас был серьёзный соперник

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче сборной России с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась победой египтян со счетом 2:1.

«Ничего страшного не произошло, это точно не позор. Товарищеские игры нужны для того, чтобы футболисты прочувствовали атмосферу международного футбола, поиграли на другом уровне. Результат здесь — не самое главное. Тем более что олимпийская сборная Египта — серьёзный соперник. Самое важное здесь то, что эти матчи состоялись и что молодые ребята познакомились с требованиями тренерского штаба сборной России. Теперь у Валерия Карпина есть представление о подрастающем поколении игроков, которые будут защищать цвета сборной в будущем», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».