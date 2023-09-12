Жозеп Клотет отреагировал на потасовку после матча «Торпедо» – «Акрон»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о потасовке после матча Первой лиги с «Акроном». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «автозаводцев».
«Я не могу сказать, что произошло конкретно. В момент стычки я находился на другом конце поля, поздравлял Журавлёва с хорошей игрой. Внезапно услышал шум, повернулся. Скорее всего, такие эмоции были из-за того, что когда мяч улетел в аут, один из ассистентов пнул его в сторону, а судья свистнул об окончании матча. Тренеру «Акрона» это не понравилось, он зашёл в нашу техническую зону, и дальше — эмоции. Но я не думаю, что было проявлено неуважение. Я работал в пяти разных странах с разными культурами и никогда не проявлял неуважения. Было много камер, повторов, на мне каждую игру находится микрофон-петличка — можно посмотреть», – приводит слова Клотета пресс-служба столичного клуба.
- 12 сентября 2023
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