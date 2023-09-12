«Стены тряслись, нас очень прилично приложили». Баринов ― о разносе от Черчесова

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов вспомнил, как главный тренер национальной команды Станислав Черчесов устроил разбор полётов футболистам после матча с Бельгией (0:3) на чемпионате Европы — 2020.

«За семь туров этого сезона Галактионов уже пару раз разнос устраивал. У него всё на эмоциях. А чтобы прям самый жёсткий ― не назову. В карьере самый жёсткий разбор был от Саламыча после Бельгии на чемпионате Европы. Там стены тряслись, очень жёстко было. Нас очень прилично приложили. Ну и Палыч любил разносить», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Матч Бельгия — Россия состоялся летом 2021 года. Подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение со счётом 0:3.