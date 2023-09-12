Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Стены тряслись, нас очень прилично приложили». Баринов ― о разносе от Черчесова

«Стены тряслись, нас очень прилично приложили». Баринов ― о разносе от Черчесова
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов вспомнил, как главный тренер национальной команды Станислав Черчесов устроил разбор полётов футболистам после матча с Бельгией (0:3) на чемпионате Европы — 2020.

«За семь туров этого сезона Галактионов уже пару раз разнос устраивал. У него всё на эмоциях. А чтобы прям самый жёсткий ― не назову. В карьере самый жёсткий разбор был от Саламыча после Бельгии на чемпионате Европы. Там стены тряслись, очень жёстко было. Нас очень прилично приложили. Ну и Палыч любил разносить», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Матч Бельгия — Россия состоялся летом 2021 года. Подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение со счётом 0:3.

Материалы по теме
Эксклюзив
Баринов: кто ставил «Локо» на второе место до старта — разбираются. До него два очка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android