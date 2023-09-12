Баринов раскрыл, что сказал Дзюбе после оскорбительных слов Слуцкого в свой адрес

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, что сказал одноклубнику Артёму Дзюбе после оскорбительных слов в свой адрес со стороны экс-наставника ЦСКА, «Рубина» и «Халла» Леонида Слуцкого.
«Фразу Слуцкого про то, что я туповат, с ним и Дзюбой не обсуждал. Просто спросил: «Вы чего, обалдели?» Ха-ха. Артём сказал, что они с юмором. Но я понимаю цель программы, поэтому спокойно отношусь. Некоторые их выпуски смотрю, с Димкой Тарасовым вот смотрел. Юмор нормальный, посмеяться можно. Пойду ли, если позовут? Нет, думаю, они меня задушат», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне Дмитрий Баринов провёл за «Локомотив» семь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол.
- 12 сентября 2023
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