«Зенит» дважды делал «Сантосу» предложение по трансферу Леонардо

Петербургский «Зенит» активно интересовался 20-летним бразильским нападающим «Сантоса» и молодёжной сборной Бразилии Маркосом Леонардо. Сине-бело-голубые дважды делали предложение по футболисту, информирует SportBuzz.
Согласно сведениям источника, в услугах Леонардо также была заинтересована итальянская «Рома», однако руководство «Сантоса» встретилось с футболистом, чтобы убедить его остаться.
Ранее появилась информация, что московскому «Спартаку» предложили кандидатуру Леонардо, которая заинтересовала представителей клуба. Сам футболист был готов к переезду в Россию, сумма сделки оценивалась в € 14–15 млн, а зарплата игрока могла составить € 2,5 млн. В конечном итоге красно-белые отказались от этого трансфера из-за рисков по возрасту и возможной адаптации.
- 12 сентября 2023
-
10:18
-
10:17
-
10:11
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:31
-
09:28
-
09:23
-
09:20
-
09:12
-
08:50
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
07:51
-
07:45
-
07:35
-
07:17
-
07:13
-
07:07
-
06:50
-
06:36
-
06:30
-
06:15
-
05:59
-
05:53
-
05:49
-
05:47
-
05:43