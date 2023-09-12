«Зенит» дважды делал «Сантосу» предложение по трансферу Леонардо

Петербургский «Зенит» активно интересовался 20-летним бразильским нападающим «Сантоса» и молодёжной сборной Бразилии Маркосом Леонардо. Сине-бело-голубые дважды делали предложение по футболисту, информирует SportBuzz.

Согласно сведениям источника, в услугах Леонардо также была заинтересована итальянская «Рома», однако руководство «Сантоса» встретилось с футболистом, чтобы убедить его остаться.

Ранее появилась информация, что московскому «Спартаку» предложили кандидатуру Леонардо, которая заинтересовала представителей клуба. Сам футболист был готов к переезду в Россию, сумма сделки оценивалась в € 14–15 млн, а зарплата игрока могла составить € 2,5 млн. В конечном итоге красно-белые отказались от этого трансфера из-за рисков по возрасту и возможной адаптации.