Личка заявил, что Тюкавин восстановится после травмы к ближайшему матчу РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что нападающий московской команды Константин Тюкавин восстановится после повреждения к следующему матчу Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород», который состоится 15 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Тюкавин работает индивидуально, но я уверен, что в пятницу он будет готов к игре. Фомин и [Дмитрий] Скопинцев играют во вторник с Катаром, потом им лететь самолётом назад в среду около пяти часов. В четверг они будут уже на базе готовиться к игре, и там больше индивидуальный вопрос, как они себя будут чувствовать», — приводит слова Марцела Лички издание ТАСС.

Напомним, Константин Тюкавин, Сергей Паршивлюк и Даниил Фомин получили повреждения в выездном матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).