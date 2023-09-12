Баринов: многие злятся на «Зенит». Купите таких же иностранцев – тоже будете побеждать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своём отношении к «Зениту», на протяжении последних нескольких лет неизменно побеждающему в чемпионате России.

«К «Зениту» спокойно отношусь. Я ко всем только с уважением. Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев, тоже будете выигрывать. Это же не только деньги, но и работа – они делают отличные трансферы. Почти все игроки у них выстреливают», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» выигрывал чемпионский титул пять раз за последние пять лет. «Локомотив» в прошлом сезоне стал восьмым в турнирной таблице, набрав 45 очков. Сейчас команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке после семи сыгранных туров сезона-2023/2024.