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Баринов: многие злятся на «Зенит». Купите таких же иностранцев – тоже будете побеждать

Баринов: многие злятся на «Зенит». Купите таких же иностранцев – тоже будете побеждать
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своём отношении к «Зениту», на протяжении последних нескольких лет неизменно побеждающему в чемпионате России.

«К «Зениту» спокойно отношусь. Я ко всем только с уважением. Многие злятся на «Зенит», но купите таких же иностранцев, тоже будете выигрывать. Это же не только деньги, но и работа – они делают отличные трансферы. Почти все игроки у них выстреливают», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» выигрывал чемпионский титул пять раз за последние пять лет. «Локомотив» в прошлом сезоне стал восьмым в турнирной таблице, набрав 45 очков. Сейчас команда Михаила Галактионова располагается на шестой строчке после семи сыгранных туров сезона-2023/2024.

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