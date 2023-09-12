Дасаев: Акинфеев мужественно переносит травму, он ещё долго будет нас радовать

Бывший вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил перспективы голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Травма у Акинфеева была давно, и он мужественно эту травму переносит. Хвала и честь ему, что он играет до таких лет. Думаю, Игорь ещё долго будет нас радовать. Все молодые ребята должны с него брать пример. Я одно могу сказать. Если не ошибаюсь, его начинал тренировать Остаповский. Ещё по советской системе. Акинфеев доказывает, что советская школа была лучшей в мире», – приводит слова Дасаева Metaratings.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и провёл в команде уже более 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 36-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.