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Дасаев: Акинфеев мужественно переносит травму, он ещё долго будет нас радовать

Дасаев: Акинфеев мужественно переносит травму, он ещё долго будет нас радовать
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Бывший вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил перспективы голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Травма у Акинфеева была давно, и он мужественно эту травму переносит. Хвала и честь ему, что он играет до таких лет. Думаю, Игорь ещё долго будет нас радовать. Все молодые ребята должны с него брать пример. Я одно могу сказать. Если не ошибаюсь, его начинал тренировать Остаповский. Ещё по советской системе. Акинфеев доказывает, что советская школа была лучшей в мире», – приводит слова Дасаева Metaratings.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и провёл в команде уже более 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 36-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

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