«Все этого желают». Юрист Черчесова – о возможном приходе тренера в «Спартак»

Алан Агузаров, юрист Станислава Черчесова, высказался о возможном приходе бывшего главного тренера сборной России в «Спартак».
«Когда Черчесов возглавит «Спартак»? Я думаю, что все, наверное, этого желают. Мы с Саламычем этот вопрос не обсуждали, не разговаривали, честно скажу. Но все знают его отношение к этому клубу. Есть ли у него цель выиграть чемпионство со «Спартаком»? Если говорить о мечте, то это скорее взять Лигу чемпионов со «Спартаком». Ограничиваться чемпионатом он, наверное, не стал бы. Но, если вдруг дойдёт до того, что он будет здесь, в «Спартаке», то, конечно, цель будет одна», — сказал Агузаров в видео, опубликованном на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Последним клубом Черчесова в профессиональной карьере был венгерский «Ференцварош».
- 12 сентября 2023
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