Тренер «Вильярреала» Пачета: если игроки поверят в меня, мы добьёмся больших результатов

Новый главный тренер «Вильярреала» Хосе Пачета поделился мнением относительно стиля игры, который он будет прививать команде.

«Мы собираемся играть по модели, которую хочет видеть клуб. Мы должны быть жёсткими, но игроки должны получать удовольствие. Мы всегда будем работать, подчёркивая индивидуальность игроков, но при этом будем исходить из общего набора футболистов. Я должен адаптироваться к своей команде и к качествам футболистов. Я знаю, чего хочу добиться, и знаю их. Мы будем тщательно скрывать наши недостатки и подчёркивать достоинства. Я хочу, чтобы игроки поверили в меня. Если они сделают это, то мы добьёмся больших результатов. Если они поверят в нас, мы победим. А я приехал, чтобы побеждать. Меня пригласили для этого», — приводит слова тренера Marca.

Напомним, ранее «Вильярреал» официально объявил о назначении на пост главного тренера Пачеты, соглашение с которым рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.