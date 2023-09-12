Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист Черчесова рассказал об интересе к тренеру со стороны «Динамо»

Юрист Черчесова рассказал об интересе к тренеру со стороны «Динамо»
Комментарии

Алан Агузаров, юрист Станислава Черчесова, рассказал об интересе к бывшему тренеру сборной России со стороны московского «Динамо».

«В межсезонье у Саламовича было несколько конкретных предложений, в том числе из России. От московской команды? Да. «Динамо»? Давайте так: «Динамо» обсуждало перспективы работы в клубе со многими тренерами, это ни для кого не секрет. Думаю, что наиболее активно эта ситуация должна была развиваться в сторону Саламовича, если бы у него был вариант уйти из «Ференцвароша».

Но он сказал, что у него есть чёткая задача – выйти в групповую стадию (Лиги чемпионов. – Прим. «Чемпионата») и дать результат лучше, чем был в прошлом году», — сказал Агузаров в видео, опубликованном на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
«Все этого желают». Юрист Черчесова – о возможном приходе тренера в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android