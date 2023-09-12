Юрист Черчесова рассказал об интересе к тренеру со стороны «Динамо»
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Алан Агузаров, юрист Станислава Черчесова, рассказал об интересе к бывшему тренеру сборной России со стороны московского «Динамо».
«В межсезонье у Саламовича было несколько конкретных предложений, в том числе из России. От московской команды? Да. «Динамо»? Давайте так: «Динамо» обсуждало перспективы работы в клубе со многими тренерами, это ни для кого не секрет. Думаю, что наиболее активно эта ситуация должна была развиваться в сторону Саламовича, если бы у него был вариант уйти из «Ференцвароша».
Но он сказал, что у него есть чёткая задача – выйти в групповую стадию (Лиги чемпионов. – Прим. «Чемпионата») и дать результат лучше, чем был в прошлом году», — сказал Агузаров в видео, опубликованном на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
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