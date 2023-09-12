Баринов раскрыл, про кого говорил, когда нецензурно обвинял игроков «Локо» в безразличии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, кого именно из игроков железнодорожников он обвинял в безразличии нецензурной бранью.
«В этом сезоне пока не проводил серьёзных разговоров с командой. Сейчас уже большинство ребят понимают, когда провели плохой матч. Индивидуально можно с кем-то поговорить, а чтобы пихать – такого не было. Тех, кому «до *****» не осталось (улыбается).
Я тогда говорил про легионеров. Приведу пример. Выигрываем 1:0, ребята подустали, их меняют. Выходит человек, пытается на своей половине поля обыграть двух-трёх соперников, теряет мяч и встаёт. Ты ему говоришь раз, два – он не понимает. Поэтому я так и высказался. Зато какой шум подняли! Но по итогу-то я оказался прав», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 сентября 2023
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