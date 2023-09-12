Баринов: не буду настаивать, чтобы сын был футболистом. Буду просить его быть добрым

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что не будет заставлять сына идти по его стопам.

«После отцовства стал замечать, что стал ответственнее, ухаживаю за сыном постоянно. Когда уезжаю на заезд на матч, жену всегда прошу скидывать мне видео. Уже привязанность появилась, лучшее событие в жизни. Но сна, конечно, поменьше стало.

Мои принципы воспитания? Зависит от того, какой сын выберет путь. Давить я точно не буду. Я ему помогу во всём. Настаивать, например, на том, чтобы он стал футболистом, я не буду. Конечно, когда он начнёт ходить, я ему всегда буду мячик кидать. Если полюбит это и решит, что он хочет быть лучше, чем его отец, то я ему всячески в этом помогу», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Что касается принципов, то буду говорить ему быть честным, порядочным и добрым. Но добрым не для всех надо быть, а только для тех, кто тебе с добротой относится. Хочется, чтобы говорили про него хорошие вещи. Хотя в нашей стране могут вообще не говорить хорошее, ха-ха», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.