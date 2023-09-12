Юрист Черчесова высказался об увольнении тренера из «Ференцвароша»

Алан Агузаров, юрист Станислава Черчесова, высказался об увольнении специалиста из венгерского «Ференцвароша» после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

«Думаю, это был один из самых сильных ударов за всю его карьеру. Не было вообще никаких предположений, что что-то подобное может случиться. Понятно, что был обновлённый состав, было много новичков. Но если объективно, то это поражение – не поражение Черчесова как тренера, это просто вот случилось, стечение обстоятельств. Эта команда в принципе не могла проиграть Фарерам. Никто этого не ожидал», — сказал Агузаров в видео, опубликованном на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Последним клубом Черчесова в профессиональной карьере был именно венгерский «Ференцварош». На данный момент тренер находится без работы.