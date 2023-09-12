Юрген Клопп не будет совмещать работу в «Ливерпуле» и сборной Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не намерен рассматривать вариант с совмещением работы в сборной Германии, сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, Клопп не собирается оставлять свою должность в «Ливерпуле», с которым он связан контрактом до лета 2026 года. Мерсисайдский клуб немецкий специалист возглавил осенью 2015 года и помог «красным» выиграть Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, оба внутренних кубка, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Раннее сообщалось, что Клопп входит в шорт-лист тренеров, в которых Немецкий футбольный союз (DFB) видит потенциальную замену для уволенного ранее из сборной Германии Ханс-Дитера Флика. Новый сезон «Ливерпуль» начал с ничьей и трёх побед и в данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.