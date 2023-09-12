Гранат: в матче с Катаром мы не увидим что-то новое и интересное от сборной России

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Катаром, который состоится сегодня, 12 сентября.
«Мне не кажется, что в матче с Катаром мы увидим что-то новое и интересное от сборной России. Хочется, чтобы команда Карпина играла ярко и с обилием голевых моментов, но вряд ли так получится. Катар играл на чемпионате мира, но сборная России выглядит фаворитом, хотя не имела серьёзных спаррингов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, на чемпионате мира по футболу 2022 года Катар занял последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка. Страна-хозяйка турнира трижды уступила — сборным Эквадора (0:2), Сенегала (1:3) и Нидерландов (0:2).
- 12 сентября 2023
-
11:50
-
11:40
-
11:40
-
11:37
-
11:27
-
11:25
-
11:20
-
11:08
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:55
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:18
-
10:17
-
10:11
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:31
-
09:28
-
09:23
-
09:20
-
09:12
-
08:50
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:10