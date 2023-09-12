Гранат: в матче с Катаром мы не увидим что-то новое и интересное от сборной России

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Катаром, который состоится сегодня, 12 сентября.

«Мне не кажется, что в матче с Катаром мы увидим что-то новое и интересное от сборной России. Хочется, чтобы команда Карпина играла ярко и с обилием голевых моментов, но вряд ли так получится. Катар играл на чемпионате мира, но сборная России выглядит фаворитом, хотя не имела серьёзных спаррингов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на чемпионате мира по футболу 2022 года Катар занял последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка. Страна-хозяйка турнира трижды уступила — сборным Эквадора (0:2), Сенегала (1:3) и Нидерландов (0:2).