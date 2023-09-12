Ашраф Хакими выразил поддержку пострадавшим от землетрясения в Марокко

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими поддержал пострадавших от землетрясения в Марокко.

«Трудно выразить боль, которую я испытываю в эти дни. Хочу выразить благодарность всем, кто помогает спасать жизни: экстренным службам, армии, полиции, пожарным, врачам и всем волонтёрам. Вы — герои этой трагедии. Спасибо от всего сердца. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил тем, кто мучается из-за потери родных и близких. Мы никогда их не забудем», — написал Хакими в своём «твиттере».

Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на 9 сентября в 80 километрах от Марракеша. По последним данным, число погибших превысило 2 тыс. человек. Есть сведения, что это землетрясение стало самым разрушительным в стране за последние 120 лет.