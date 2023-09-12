Жирков: меня из «Челси» выгнали, блин. Кто меня пустит в Англию и визу даст?

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков высказался о своём обучении на тренера. Он признался, что пока не видит себя главным тренером, а также оценил возможность тренерской стажировки в «Челси».

«Как продвигается процесс обучения на тренера? Тяжело. В первые дни нас нагрузили информацией — надо делать домашние задания на компьютере. Очень тяжело. Новые программы эти, много задали…

Я пока не вижу себя главным тренером. Есть ли команда, в которую никогда не пойду? Такой команды нет. Открыт для всех (смеётся). Уже вижу этот заголовок: «Я открыт для всех команд».

К кому поехал бы на стажировку? В «Спартак» Тамбов, в молодёжку хочу. Остались ли связи в «Челси»? Кто меня в Англию пустит и визу даст? Меня из «Челси» выгнали, блин (смеётся). У меня вообще уже паспорт закончился, надо обновить», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».