Баринов: для меня «Локомотив» ― это дом. Для меня нет стадиона лучше, чем в Черкизово

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что для него нет лучшего стадиона в России, чем стадион в Черкизово.

«Мы с Антоном Миранчуком храним ценности. Ты правильно сказал: мы уже всё видели, все трофеи в России выиграли. Но иногда задумываешься и понимаешь, что нам по 26-27 лет. Но на нас ответственность — а ещё на Гиле, на Рифате. Мы стараемся доносить до ребят, что они находятся не в какой-то средней команде, а в топ-клубе, где есть все условия. Главное, чтобы они это понимали.

Для меня «Локомотив» ― это дом. Для меня нет лучшего стадиона в России, чем в Черкизово. Базы лучше, чем в Баковке, тоже не существует. К такому стремятся маленькие дети. Я тоже стремился — и воплотил свою мечту», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.