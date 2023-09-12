Баринов: сейчас у молодежи нет авторитетов, любой может ответить. И она очень обидчивая

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о современной молодёжи.

«Современная молодёжь очень сильно отличается от нас молодых. Сейчас любой игрок в любом возрасте может тебе ответить. Если ты ему высказал за неточный пас или неправильное перестроение, то в ответ можешь услышать: «Занимайся своим делом». Когда я был молодой, я не мог позволить себе так отвечать. Когда я начинал, в команде были Дима Тарасов, Алан Касаев, Виталик Денисов.

Я приходил в раздевалку, брал бутсы и бежал сразу на поле, чтобы мне что-то не сказали или пинка не дали. А сейчас у молодёжи нет авторитетов. И ещё ― молодёжь очень обидчивая. Но это не только в «Локомотиве», а во всех командах. С кем бы я это не обсуждал из игроков, все говорят одинаковые вещи», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.