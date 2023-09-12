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Два турецких клуба проявляют интерес к форварду ЦСКА Гайчу

Два турецких клуба проявляют интерес к форварду ЦСКА Гайчу
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Нападающий ПФК ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах аргентинца заинтересованы «Сивасспор» и «Кайсериспор», информирует Ajansspor.

Согласно сведениям источника, «Кайсериспор» уже сделал предложение ЦСКА и самому Гайчу, а «Сивасспор» пока только отправил в армейский клуб уведомление об интересе к футболисту.

Напомним, Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор нападающий в 37 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. Отметим, что в бытность игроком ЦСКА Гайч трижды отправлялся в аренды в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также испанскую «Уэску».

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