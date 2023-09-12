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Баринов: негативный фон вокруг «Локо» после прихода Дзюбы? Этот фон только вокруг Артёма

Баринов: негативный фон вокруг «Локо» после прихода Дзюбы? Этот фон только вокруг Артёма
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался насчёт нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.

«После прихода Дзюбы вокруг «Локомотива» возрос негативный фон? Мне кажется, этот фон только вокруг Артёма. Ни на ком другом это не отражается, как и на «Локомотиве». Это вы, журналисты, любите раздувать, когда вам на вопросы не отвечают. Мне тоже они не все нравятся, кстати. Я не предлагаю засунуть телефон в одно место? Я могу, просто сдерживаюсь (смеётся)», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. 25 мая 2023 года форвард продлил контракт с клубом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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