Тер Штеген – об экономическом положении «Барселоны»: мы с игроками не обсуждаем это

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказался насчёт экономического положения каталонского клуба.

«Конечно, я и остальные игроки замечаем, что происходит, но почти не обсуждаем это. Клуб делает всё возможное для того, чтобы улучшить нашу команду, несмотря на сложную ситуацию. За последние несколько лет было принято много мудрых решений, которые продвинули клуб вперёд, как в финансовом, так и в спортивном плане. Но некоторые из этих решений были очень, очень болезненными. Особенно когда речь шла об увольнениях», — цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, после после четырёх туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 10 очков и на текущий момент занимает 3-е место в турнирной таблице.

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