Новичок «Пари НН» Кутателадзе: пересекался в «ПСЖ» с Мбаппе и Неймаром

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе рассказал о встречах с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе во время пребывания в «ПСЖ».
«Насколько часто пересекался с Мбаппе? Пересекались регулярно. Мбаппе же тогда ещё маленький был — 17 лет ему всего было или около того. Обычный парень: подходил к столу на обеде, бросал шутку там специфическую, все наши пацаны ржали. И как вот понять, что он 180 миллионов стоит? Стоит, разговаривает как все, а на самом деле — звезда мирового футбола. С Неймаром пересекались с ним на тренировке, но он быстро уходил. Виделись, но не так часто, как с Мбаппе или другими французами.», — приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».
22‑летний Кутателадзе находился в академии «ПСЖ» с 2017 по 2018 год. В сентябре 2023‑го футболист подписал контракт с «Пари НН» на три года.
- 12 сентября 2023
-
13:24
-
13:21
-
13:12
-
13:05
-
13:04
-
13:02
-
12:55
-
12:46
-
12:40
-
12:40
-
12:34
-
12:27
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
12:08
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:40
-
11:37
-
11:27
-
11:25
-
11:20
-
11:08
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:55
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:18