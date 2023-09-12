Бонуччи подаст судебный иск против «Ювентуса»

Бывший игрок «Ювентуса» Леонардо Бонуччи намерен подать судебный иск против туринского клуба. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 36-летний защитник хочет обратиться в суд, поскольку «Ювентус» исключил его из состава без объяснения причин, а также не предоставил игроку надлежащих условий для тренировок, нанёс ему профессиональный и имиджевый ущерб. В случае удовлетворения иска и получения компенсации от «старой синьоры» Бонуччи передаст эти денежные средства благотворительной организации, которая поддерживает семьи детей, находящихся в туринских больницах.

Напомним, минувшим летом Бонуччи покинул «Ювентус», а 1 сентября стал игроком немецкого «Униона».