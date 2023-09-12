В РФС объяснили, почему матчи Пути РПЛ в Кубке нельзя перенести на более позднее время

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему матчи Пути РПЛ в Фонбет Кубке России нельзя перенести на более позднее время. Ранее появилась информация, что ряд клубов РПЛ обратились в РФС с просьбой о переносе матчей.

«РФС находится в постоянном диалоге с клубами РПЛ, основным вещателем и титульным партнером по поводу назначения времени начала матчей Кубка России и по другим вопросам, связанным с проведением турнира. Необходимо пояснить, что при составлении календаря группового этапа мы обязаны учитывать ряд ограничений. По умолчанию национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков — это обязательное требование УЕФА. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза беспрецедентного послабления — мы можем проводить кубковые матчи осенью в будние дни, что позволит РПЛ сохранить ритмичный календарь чемпионата. Единственное условие: мы обязаны закончить игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч», — приводит слова Митрофанова «Спорт-экспресс».