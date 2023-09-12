Кутателадзе — о «Пари НН»: общался с Джикией, Жигулевым. Советовали переходить

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе рассказал, с кем советовался относительно перехода в нижегородскую команду.
«Следил ли за чемпионатом России и «Пари НН»? Я следил в целом за Премьер‑Лигой. Чуть больше — за «Спартаком», всё‑таки много знакомых там играет: Джикия, Литвинов, Игнатов, с кем я пересекался ещё в Москве. В «Оренбурге» — Оганесян. В том году Шильцов был в Нижнем Новгороде, его тоже хорошо знаю.
Но и матчи РПЛ цеплял, поэтому примерно представляю, кто и во что играет. Советовался ли с кем-нибудь из играющих в России футболистов? Да, с Джикией общался, с Джано Ананидзе, с Шильцовым, с Жигулевым, со многими общался. Все посоветовали переходить. А когда подписал — звонили, поздравляли», — приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».
- 12 сентября 2023
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