Тунисский тренер: Грам слишком «сырой» для «Зенита». Не думаю, что его трансфер — правда

Тунисский тренер Адель Сасси, входивший в штаб Сергея Ташуева в «Анжи», солигорском «Шахтëре» и «Чайке» из Песчанокопского, прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Зенит» своего соотечественника — защитника Алаа Грама.

«Не думаю, что это правда. Грам ещё слишком «сырой» футболист для «Зенита». Но если информация подтвердится, большой привет селекционерам «Зенита»! По уровню это даже не Тальби, который играл за «Рубин». Да, он боец, цепкий игрок, но не скажу, что на 100% готов к такому вызову. Ментальность футболиста и его стрессоустойчивость в сложных игровых ситуациях пока на среднем уровне. Чемпионаты Туниса и России сегодня несопоставимы по уровню. Разные скорости, темп игры, объём работы. После революции в 2011 году футбол в стране немного деградировал. Разница — колоссальная!

Приобретение на будущее — это другой вопрос В принципе тунисцы способны быстро адаптироваться в любой европейский чемпионат. С коммуникацией, языками и пониманием футбола у нас всё в порядке! Наверное, в перспективе Грам может дорасти до национальной команды Туниса. Но сейчас там высокая конкуренция, и я его в сборной не вижу», — рассказал Сасси в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.