Нойер вернулся к тренировкам с «Баварией» после тяжёлой травмы
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Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с одноклубниками после тяжёлой травмы. Об этом информирует журналист Виктор Каталина в своём «твиттере».
Сообщается, что 37-летний футболист тренируется вместе с другими вратарями команды Томом Ритци Хюльсманом и Свеном Ульрайхом.
Напомним, Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после того, как сборная Германии закончила своё выступление на чемпионате мира по футболу в Катаре. У футболиста был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.
Немецкий вратарь выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе клуба из Мюнхена он выиграл все возможные трофеи в Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
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