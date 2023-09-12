Стало известно, какие команды хотели подписать Кутепова до перехода в «Велес»

Защитник Илья Кутепов до «Велеса» вёл переговоры с «Волгарем», «Енисеем», «СКА-Хабаровск» и «Ленинградцем». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Также Кутеповым интересовался «Ахмат», но до конкретики не дошло. Игрок отклонил предложения, потому что хотел остаться в Москве, чтобы развивать свой бизнес в сфере спортивной медицины.
Последним клубом 30-летнего защитника было московское «Торпедо», которое футболист покинул в июне 2023 года в связи с истечением срока действия контракта. За «Торпедо» Кутепов играл с июля 2022 года. До этого защитник несколько лет провёл в системе московского «Спартака».
Московский «Велес» выступает в группе «Золото» Леон Второй лиги. Ранее сам Кутепов объяснял, почему принял предложение «Велеса».
- 12 сентября 2023
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