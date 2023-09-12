Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси купил особняк во Флориде за $10,8 млн

Месси купил особняк во Флориде за $10,8 млн
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси купил особняк на береговой линии в городе Форт-Лодердейл стоимостью $ 10,8 млн. Об этом информирует The Real Deal.

По сообщениям источника, особняк расположен на берегу океана. В нём есть восемь спален, комната СПА и тренажёрный зал. Также на территории здания находится бассейн. В распоряжении Месси и членов его семьи есть доступ к двум причалам. Особняк расположен примерно в пяти милях от стадиона «Драйв Пинк» и тренировочной базы нынешней команды аргентинского нападающего.

Само здание было построено в 1988 году и расширено в 2000-м. Отмечается, что предыдущие хозяева купили этот особняк за $ 9 млн, а продали его Месси за $ 10,8 млн.

Материалы по теме
«Интер Майами» воспользовался ажиотажем, вызванным Месси, и распродаёт устаревший «мерч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android