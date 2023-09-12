Источник: «Крылья Советов» выкупили у «Локомотива» права на полузащитника Бабкина

Самарские «Крылья Советов» выкупили у московского «Локомотива» права на полузащитника Сергея Бабкина, сообщает Transfermarkt.

По сведениям источника, сумма выкупа составила € 500 тысяч. Ранее сообщалось, что Бабкин подпишет с «Крыльями Советов» полноценный контракт, рассчитанный до 2027 года. Также отмечалось, что 12 сентября будет последним днём, когда футболист будет принадлежать «Локомотиву». Презентация полузащитника должна будет пройти либо 12, либо 14 сентября.

С составе самарчан 20-летний российской футболист в этом сезоне сыграл в восьми играх, в которых отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн. «Крылья Советов» по состоянию на сегодняшний день занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.